المنتخب العراقي يوحد الشعب ويجمعه تحت سقف واحد

2019/11/29 | 15:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرى علي الداؤدي الشعب العراقي يتكون من أطياف ومذاهب وقوميات مختلفة، وقد يختلفون في العادات والتقاليد وحتى في الأفكار والاتجاهات، لكن اليوم الجميع متفق على الرغبة في فوز المنتخب العراقي، والجميع مترقب المباراة العراقية التي جمعت الجميع المختلف تحت مسمى المباراة.ساحة التحرير اليوم تجمع مختلف الأفراد بأعمارهم المختلفة بأفكارهم المختلفة بأطيافهم المختلفة، تحت …

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