بيرقدار: القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في أحداث ذي قار

2019/11/29 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى فتح تحقيق بأحداث التظاهرات خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم القضاء عبد الستار بيرقدار، في تصريح، إن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيقية من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في الاحداث التي شهدتها التظاهرات وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في احداث محافظتي ذي قار والنجف.

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