تاييد سياسي واسع لبيان المرجعية العليا

2019/11/29 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوى السياسية ،اليوم الجمعة، عن استجابتها لبيان المرجعية الدينية وطالبت باختيار بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلبيةً لحاجة العراق الى حكومة قوية منسجمة مقبولة شعبيا وسياسيا تقوم بمهام حفظ الامن والاستقلال ورعاية المواطنين.

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