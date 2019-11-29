استقرار امني في بابل والزيدي يعود الى بغداد

2019/11/29 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى الفريق الركن عبد الامير الزيدي ،اليوم الجمعة، تكليفة في محافظة بابل بعد ان اطلع على الوضع الامني المستقر في المحافظة بفضل التعاون والتفاهم الكبير بين القوات الامنية والمتظاهرين السلميين .

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