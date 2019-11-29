2019/11/29 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كتلة النصر تطالب بسحب الثقة عن الحكومة يوم غد وتحويلها إلى ’’تصريف أعمال’’

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بلاسخارت: أعداد ضحايا التظاهرات لا يمكن التسامح معها وسأقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ما يجري

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بغداد اليوم-بغداد

دعت كتلة سائرون، المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (29 تشرين الثاني، 2019) مجلس النواب لعقد جلسة طارئة وسحب الثقة عن الحكومة.

وذكرت الكتلة في بيان، أنها "تؤيد ما ورد بخطبة المرجعية الرشيدة"، مط

بغداد اليوم- ذي قار

أفادت مصادر طبية، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، بسقوط شهيد جديد جراء الصدامات بين متظاهرين، وقوات أمنية، قرب مقر قيادة شرطة ذي قار، في وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر طبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شهيداً جديداً سقط ف

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