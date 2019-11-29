2019/11/29 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية يوم الجمعة في بيان انها استقبلت الدفعة الاخيرة من طائرات T50iq الكورية بعدد طائرتين.

وبهذا يصل عدد الطائرات التي وصلت الى العراق لـ24 طائرة ، و التي تستخدم للتدريب المتقدم و القتال المتوسط .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم الدفعة الاخيرة من طائرات كورية للتدريب والقتال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم الدفعة الاخيرة من طائرات كورية للتدريب والقتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).