2019/11/29 | 15:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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