خبير قانوني يوضح المسار الدستوري لإقالة رئيس الوزراء

2019/11/29 | 15:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح خبير قانوني، المسار الدستور لإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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