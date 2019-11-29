الخزعلي والسوداني يؤكدان تأييدهما لتوجيهات المرجعية الدينية

2019/11/29 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب كل من أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والنائب محمد شياع السوداني، عن تأييدهما لما ورد من توجيهات في الخطبة الاخيرة للمرجعية الدينية.

وأكد الخزعلي في تغريدة على تويتر، دعمه لموقف المرجعية الدينية مخاطبا إياها بالقول “أمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة”، فيما نشر السوداني تغريدة مماثلة ومقتضبة، قال فيها ما نصه “قالت مرجعيتنا الرشيدة قولتها، وما بعدها قول”.

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