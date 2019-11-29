مصدر امني لـ

2019/11/29 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اوضح مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، اسباب وفاة مدني واصابة اخر جراء احتراق شاحنة محملة بالمشتقات النفطية شمالي مدينة

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