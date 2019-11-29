موريتانيا تعود الى قائمة اول 100 منتخب بتصنيف الفيفا

2019/11/29 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

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عاد المنتخب الموريتاني لكرة القدم، إلى أول 100 منتخب في التصنيف الشهري للفيفا، حيث ارتقى للمركز الـ99، بدلا من الـ105 الذي احتله الشهر

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