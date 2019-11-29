كتلة سائرون تطالب بعقد جلسة طارئة لسحب الثقة عن الحكومة

2019/11/29 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت كتلة سائرون اليوم الجمعة، تأييدها لما جاءت به خطبة المرجعية الدينية في النجف، داعية البرلمان الى عقد جلسة طارئة لسحب الثقة عن الحكومة.

وقالت الكتلة في بيان مقتضب تلقته، "الغد برس" اننا " نؤيد ما جاء في خطبة المرجعية لهذا اليوم"، داعية "رئاسة البرلمان الى عقد جلسة طارئة تتخصص في سحب الثقة من الحكومة من أجل مصلحة العراق".

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