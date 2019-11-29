المرجعية تدعو البرلمان لإعادة النظر بخياراته في الحكومة.. والكتل ترد

2019/11/29 | 15:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعت المرجعية الدينية العليا في النجف مجلس النواب إلى إعادة النظر في خياراته بشأن الحكومة الحالية، فيما طالبت بالإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيًا للشعب تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

المرجعية: مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على الدماء

قالت المرجعية في خطبة الجمعة التي تابعها "ألترا عراق"، إنها "تتابع ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

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أكدت المرجعية على "حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيًا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

أضافت المرجعية "وبالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".

كما طالبت بـ"الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيًا للشعب تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي، فان التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمنًا باهضًا وسيندم عليه الجميع".

لفتت إلى أن "الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك"، مشيرة إلى أنها "ستبقى سندًا للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والإرشاد إلى ما ترى أنه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتأي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".

سائرون: نطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وعاجلة تخصص لسحب الثقة من الحكومة حفاظًا على مصلحة العراق

في الأثناء، قال تحالف الفتح في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "استجابة لتوجهات المرجعية الدينية يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب المضي في إجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق وحفظ الوطن من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين".

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أضاف تحالف الفتح "كما نحث مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة".

في السياق طالب تحالف سائرون بعد الخطبة مجلس النواب بـ"عقد جلسة طارئة وعاجلة تخصص لسحب الثقة من الحكومة حفاظًا على مصلحة العراق".

كما دعا زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم غد من أجل سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي.

وقال العبادي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدًا لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وإنجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة".

العبادي: نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غدًا لسحب الثقة عن الحكومة

وشدد على "محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل أهدافها الوطنية بعيدًا عن المساس بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبًا للفوضى أو المجهول او العودة لأزمنة الدكاتوريات المستبدة".

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