عبد المهدي يعلن عزمه تقديم استقالته

2019/11/29 | 15:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي

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