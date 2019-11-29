عبد المهدي يوجه بيانا مهما للشعب العراقي

2019/11/29 | 15:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطابا مهما للشعب العراقي.حيث أعلن ، اليوم الجمعة،انه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب لطلب استقالته....

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