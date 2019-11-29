2019/11/29 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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صلاح الدين تعلن الحداد 3 أيام على شهداء النجف والناصرية

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "استمعت بحرص كبير الى خطبة المر

بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تقديم مدير مكتب رئيس الوزراء، أبو جهاد الهاشمي، استقالته من منصبه، فيما تبين الوثيقة أنها مقدمة بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري.

وتضمنت الوثيقة، أنه "نظراً لتوجيهات المرجعية ال

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