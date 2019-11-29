بالوثيقة.. إستقالة مدير مكتب رئيس الوزراء {أبو جهاد الهاشمي}

2019/11/29 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⭕️مدير مكتب رئيس الوزراء ( ابو جهاد الهاشمي ) يقدم استقالته من منصبه.

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