{الفرات نيوز} تنشر نص بيان عبد المهدي ويتضمن الاستقالة

2019/11/29 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، انه يعتزم نقديم استقالته الى مجلس النواب.

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