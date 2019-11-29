عبدالمهدي: سأقدم استقالتي إلى البرلمان وسبق أن طرحت هذا الخيار علنًا

2019/11/29 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، إنه سيقدم إلى مجلس النواب، طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.وقال عبد المهدي، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل […]

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