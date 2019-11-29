اعادة فتتاح ثاني طريق مهم في نينوى

2019/11/29 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – نينوى

اعادت مديرية طرق وجسور نينوى، فتح الشارع الدولي الذي يربط مدينة الموصل بمدينة دهوك بعد خروجه عن الخدمة لمدة اربعة اعوام جراء

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