رسميا.. أرسنال يقيل مدربه أوناي إيمري

2019/11/29 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الجمعة، إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري، لسوء نتائج الفريق، بعد أقل من سنتين على التعاقد معه.

وعيّن أرسنال بدل إيمري

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