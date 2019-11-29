عبد المهدي يعلن تقديمه استقالته لمجلس النواب

2019/11/29 | 16:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، تقديمه الى مجلس النواب كتابا رسميا يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقته، "الغد برس" ان "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها انه (بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب).

وأكد ان "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها بأسرع وقت سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

وأوضح ان "الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

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