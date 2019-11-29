حزب الدعوة يدعو الكتل السياسية الى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء

2019/11/29 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا حزب الدعوة الإسلامية مجلس النواب الى عقد جلسة فورية واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني.

وشدد المكتب السياسي لحزب الدعوة في بيان، على ضرورة عقد البرلمان لجلسة طارئة انسجاما مع رؤية التغيير والإصلاح، والحفاظ على العراق أرضا وشعبا، وتلبية لنداء المرجعية الدينية الذي طالب مجلس النواب بإعادة النظر في خياراته الحكومية، وحرصا على عدم وصول البلاد الى الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي.

ودعا الحزب جميع الكتل البرلمانية والقادة السياسيين الى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء، يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة، على أن يحظى بمقبولية لدى الشعب، وتأييد الطيف السياسي والاجتماعي، من اجل تشكيل حكومة تنهض بأعباء المرحلة وتستجيب لمتطلباتها.

وطالب الحزب القوات المسلحة بالمحافظة على كيان الدولة والأمن الوطني العام، مؤكدا على أهمية التعاون الجاد بين المتظاهرين والقوات الأمنية من أجل طرد المندسين وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

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