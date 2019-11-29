2019/11/29 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أصدر قائد شرطة ذي قار، محمد القريشي (أبو الوليد) أمراً بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو .. أبو الوليد يصدر أمراً بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو .. أبو الوليد يصدر أمراً بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).