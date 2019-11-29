2019/11/29 | 16:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني يكشف ما بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد: لاتحتاج لموافقة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يكشف ما بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد: لاتحتاج لموافقة البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يكشف ما بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد: لاتحتاج لموافقة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).