2019/11/29 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى منتخب العراق في مباراة اليوم الجمعة التي ستجمعه مع منتخب الامارات لتحقيق فوز يجعله يضمن التأهل إلى الدور الثاني، فيما سيكون التعادل أمرًا معقدًا بالنسبة لفريق الامارات الذي سيواجه منتخب قطر في الجولة الأخيرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ مواجهات العراق والإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ مواجهات العراق والإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).