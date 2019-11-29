فرنسا تنفي ادعاء تنظيم داعش اسقاط مروحيتين في مالي

2019/11/29 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جناح تنظيم داعش الارهابي في افريقيا، مسؤوليته عن إسقاط مروحيتين فرنسيتين في دولة مالي قبل أيام.

وذكر موقع الكتروني مرتبط بما يسمى ولاية التنظيم في غرب افريقيا، ان عناصره اطلقوا النار يوم الثلاثاء الماضي، على مروحيتين فرنسيتين كانتا تحلقان في اطار عملية عسكرية، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، وتمكنوا من إصابة إحداهما، الأمر الذي تسبب بارتطامها بالمروحية الثانية، مما أدى الى سقوطهما وتحطمهما، ووفاة ثلاثة عشر عسكريا فرنسيا كانوا على متنهما.

بالمقابل نفى رئيس أركان الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، المزاعم التي اطلقها التنظيم الإرهابي، حول اسقاط المروحيتين، مؤكدا ان سقوطهما كان بسبب تصادمهما عن طريق الخطأ، ولم يكن نتيجة تعرض المروحيتين للنيران.

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