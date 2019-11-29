متظاهرو ساحة التحرير يحتفلون باستقالة عبد المهدي

2019/11/29 | 16:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يحتفل في هذا الوقت من يوم الجمعة الالاف من المتظاهرين في ساحة التحرير بعد تقديم رئيس الحكومة استقالته.

وقال مراسل "الغد برس" ان "الالف من المتظاهرين خرجوا الى ساحة التحرير للتعبير عن فرحتهم بأستقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي".

يذكر ان رئيس الوزراء اصدر بيانا اعلن فيه انه سيقدم استقالته الى مجلس النواب.

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