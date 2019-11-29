الحوثيون يعلنون مقتل 5 اشخاص بقصف سعودي على صعدة

2019/11/29 | 16:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:قتل 5 أشخاص، اليوم الجمعة، بقصف تتهم جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي، بشنه على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم أنصار الله، أن الجيش السعودي نفذ قصفاً مدفعياً على منطقة الرقو في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ووفقاً للقناة أسفر القصف المدفعي عن سقوط 5 قتلى.وكان 10 قتلى و22 جريحاً سقطوا من المهاجرين الأفارقة، الأربعاء الماضي، جراء قصف اتهمت أنصار الله، الجيش السعودي بتنفيذه على المنطقة الحدودية ذاتها في مديرية منبة شمال غربي صعدة.

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