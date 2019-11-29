2019/11/29 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ذي قار يصدر أمراً بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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