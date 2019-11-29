كاتانيتش يعلن تشكيلة “أسود الرافدين” لمواجهة الامارات

2019/11/29 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش، تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج المقامة حالياً

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