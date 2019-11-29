سهيل قبلان - الغربلة المطلوبة

2019/11/29 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان من اعمال اهالي القرى وخاصة الفلاحين غربلة الحبوب خاصة القمح ليحصلوا على الحبوب صافية نقية بدون زؤان وباقي النفايات الصغيرة او حبيبات التراب والحصى الصغيرة, والغربلة في اعتقادي لا تقتصر فقط على الحبوب وانما تنفع ايضا ومطلوبة للافكار والمشاعر والبرامج والسلوكيات والاهداف والنوايا والسياسة, ومن الحبوب في السياسة الجد والكد وراء السمعة الطيبة ونيل الاحترام والمجاهدة في سبيل الرفعة والسؤدد والكرامة وال......

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