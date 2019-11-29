القوة الجوية تعلن تسلمها الدفعة الأخيرة من طائرات تي50 الكورية الجنوبية

2019/11/29 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية تسلمها الدفعة الأخيرة، من طائرات تي خمسين من الجانب الكوري الجنوبي.

وذكرت القيادة في بيان، ان الدفعة الأخيرة كانت مؤلفة من طائرتين، ليصل مجموع ما تسلمته الى أربع وعشرين من المقاتلات الخفيفة، والتي تستخدم للتدريب المتقدم والقتال المتوسط، والمصنوعة في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية المتخصصة بصناعة الاسلحة والمعدات العسكرية.

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