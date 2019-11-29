2019/11/29 | 16:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق تطوعية للمربد: احصينا 10 اصابات من الطرفين جراء التراشق والاحتجاج في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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