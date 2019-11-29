2019/11/29 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجولت وكالة الانباء العراقية (واع) ،اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد والتقطت عدستها صورا للمتظاهرين السلميين المطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور عدسة (واع) تتجول في ساحة التحرير ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور عدسة (واع) تتجول في ساحة التحرير ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).