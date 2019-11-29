موجة جديدة من الامطار تجتاح اقليم كوردستان

2019/11/29 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المتوقع ان يتأثر اقليم كوردستان بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر مما سيتيح فرص هطول الامطار لمدة يومين متتالين.

و تشهد مناطق اقليم كوردستان الاسبوع المقبل موجة للأمطار تستمر ليلتين بسبب تأثير منخفض جوي قادم من البحر الاحمر.

توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كوردستان ان تتأثر مناطق في الاقليم بالمنخفض يوم الاثنين المصادف 2/12/2019.

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