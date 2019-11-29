سياسي لبناني: حزب الله يقتل المتظاهرين ولا يؤمن بالوطن

2019/11/29 | 17:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق مع استمرار #الهجمات التي يشنها عناصر من حزب الله ومؤيدوه على لبنانيين يشاركون في الاحتجاجات التي وحدت المواطنين على اختلاف طوائفهم ضد #النخبة السياسية التي تسيطر […]

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