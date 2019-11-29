العراقيون يردون بطريقة غير مسبوقة على استقالة عبدالمهدي: أرحل وغير مأسوف عليك

2019/11/29 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت ردة فعل العراقيون، على بيان استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على نحو مختلف وغير مسبوق، حيث تباينت ردود الأفعال بين من يقول له أرحل وغير مأسوف عليك وبين من يطالب بمحاكمته على جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون في المحافظات المنتفضة.وجاءت استقالة عبد المهدي بعد انتهاء خطبة المرجعية، في كربلاء وتوجيه […]

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