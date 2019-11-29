تنفيذ لطلب المرجعية العليا.. شباب سلميين ينزلون إلى الشوارع في النجف لمنع المندسين و ايقافهم/ صورة

2019/11/29 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

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