2019/11/29 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء محمد زيدان القريشي يستقيل من منصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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