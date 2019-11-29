2019/11/29 | 17:15 - المصدر: كردستان 24
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مابين التناقض وكرم الاخلاق، جبال شاهقة ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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