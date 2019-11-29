تحالف الفتح يعلن المضي في اجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق

2019/11/29 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تحالف الفتح، المضي في إجراء التغيير اللازم والذي فيه مصلحة العراق, وقال التحالف في بيان، إنه تابع باهتمام بالغ خطاب المرجعية الدينية وما جاء فيه من خارطة طريق واضحة، تمثل سبيل النجاة للوطن والمواطنين، ورد كيد المتربصين بالوطن سوءًا، مضيفا انه استجابة لتوجهات المرجعية الدينية، يعلن تحالف الفتح وبالتشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب، المضي في إجراء التغيير اللازم، والذي فيه مصلحة الوطن وحفظه من مؤامرات الأعداء وفوضى العابثين.

وحث التحالف، مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية وجميع القوانين المتعلقة بتحقيق الإصلاحات المنشودة.

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