بالوثائق.. جمع 50 توقيعاً لعقد جلسة ’’طارئة’’ لسحب الثقة عن الحكومة

2019/11/29 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

قدم قائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد القريشي "أبو الوليد"، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.

وقال المكتب الإعلامي لـ"أبو الوليد"، في بيان، إن "الأخير قدم استقالته من منصبه كقائد لشرطة ذي قار".

بغداد اليوم _ بغداد

دعت كتلة تحالف سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة وطنية حرة.

وذكر نواب كتلة سائرون، في مؤتمر صحفي، إن "القوى السياسية المختلفة لم تستطع ان تدرك حقيقة الخط الذي يهدد ال

بغداد اليوم-ذي قار

أصدر قائد شرطة ذي قار، محمد القريشي (أبو الوليد) الجمعة (29 تشرين الثاني 2019) أمراً بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر.

وقال أبو الوليد، في شريط مصور: "يمنع إطلاق النار نهائيا"، مضيفا &quo

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