اول تعليق لتحالف الفتح على خطاب المرجعية في العراق

2019/11/29 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف الفتح المضي في اجراء التغيير اللازم بما فيه مصلحة العراق؛ وذلك بعد التشاور مع الكتل السياسية في مجلس النواب؛ وبعد الأخذ بعين الاعتبار خطاب...

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