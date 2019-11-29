2019/11/29 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي (ابو الوليد) يوم الجمعة عن استقالته من منصبه على خلفية الاحداث الدامية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين.

في غضون ذلك افاد تلفزيون الناصرية المحلية بسقوط سبعة قتلى على الاقل و 76 جريحا في تظاهرات اليوم الجمعة بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ذي قار يستقيل .. وتلفزيون يعلن مقتل واصابة أكثر من 80 محتجا الجمعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ذي قار يستقيل .. وتلفزيون يعلن مقتل واصابة أكثر من 80 محتجا الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).