أحداث ذي قار والنجف تُحرّك بلاسخارت: سأحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري

2019/11/29 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غردت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، هنين بلاسخارت، اليوم الجمعة، على ضحايا مجزرتي ذي قار والنجف، متوعدة بتقديم جميع الأدلة إلى مجلس الأمن الدولي.وقالت بلاسخارت في تغريدتها، “الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها، وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير”.وأضافت، ” سوف […]

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