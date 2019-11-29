واع تنشر قائمة اسود الرافدين بمواجهة الامارات

2019/11/29 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم بعد قليل مباراة مهمة امام نظيره الاماراتي في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الاولى من كاس خليجي 24

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