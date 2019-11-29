قائد شرطة ذي قار “أبو الوليد” يستقيل من منصبه ويكشف السبب

2019/11/29 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم قائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد القريشي “أبو الوليد”، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.وقال المكتب الإعلامي لـ”أبو الوليد”، في بيان، إن “الأخير قدم استقالته من منصبه كقائد لشرطة ذي قار”.وأضاف البيان، أن “الاستقالة جاءت استنكارا لما حصل في ذي قار لقتل المتظاهرين من قبل قوات من خارج المحافظة”.

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