انباء عن مغادرة الفريق الركن جميل الشمري لخارج العراق

2019/11/29 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن مغادرة الفريق الركن جميل الشمري لخارج العراق.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "الفريق الركن جميل الشمري غادر مساء اليوم العراق الى وجهة مجهولة".

يذكر ان يوم أمس الخميس شهد سحب يده من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي المستقيل حديثا بسبب تداعيات الاحداث في ذي قار.

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