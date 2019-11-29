بالصورة.. طوق بشري سلمي في النجف الاشرف لمنع دخول المندسين

2019/11/29 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – النجف

حصلت وكالة "العهد نيوز" على صورة لمئات الشاب السلميين من محافظة النجف الاشرف وهم يطوقون ساحات التظاهر لمنع دخول المندسين الى داخلها.

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